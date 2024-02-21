В Центре адаптивного спорта Сургута появились новые направления работы

В Сургуте после реновации возобновил работу Центр адаптивного спорта. Открытие посетила заместитель Губернатора Югры Елена Шумакова в сопровождении первого вице-президента Паралимпийского комитета России руководителя Аппарата Паралимпийского комитета России Артема Торопчина.

После реновации в учреждении появились новшества: вскоре для людей с инвалидностью станет доступным инновационное направление – адаптивный функционально-цифровой спорт (фиджитал), аналогов которому нет в России.

«Здесь открывается фиджитал адаптивный спорт – абсолютно новое направление, которого нет ни в одном регионе РФ. Уже сейчас у нас частично закуплено новое оборудование, чтобы в этом году заработали первые программы: фиджитал хоккей и фиджитал фехтование, а в перспективе планируем развитие фиджитал баскетбола и настольного тенниса. Мы уже получили обратную связь от ребят, это действительно очень интересный опыт, который будет способствовать вовлечению людей с инвалидностью в реабилитационные программы», – отметила заместитель Губернатора Югры Елена Шумакова.

В ходе экскурсии делегация посетила традиционные тренировки спортсменов в крупнейшем легкоатлетическом манеже Югры, тренажерном зале, секции настольного тенниса и зале АФК.

«Поздравляю вас с тем, что Центр возобновил свою работу. Огромное спасибо главе округа Наталье Комаровой за то, что она лично участвует во всех мероприятиях Паралимпийского комитета. Регион продолжает оставаться надежным партнером Паралимпийского комитета России, и мы всегда приводим работу Ханты-Мансийского автономного округа в пример другим регионам. Центр меня впечатлил, в одном месте здесь собрано воедино все самое необходимое – тренировочная и медицинская зона, зоны питания и проживания», – отметил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Артем Торопчин.

Гости побывали в отделении врачей по спортивной медицине, которое также теперь расположено на базе обособленного подразделения. Впервые на спортивном объекте Югры организована комплексная межведомственная работа бригады специалистов клинического врачебно-физкультурного диспансера в Сургуте. Медицинское наблюдение за спортсменами Центра, включая проведение углубленных медицинских обследований, реабилитации, физиотерапевтических процедур будет осуществляться в одном месте по принципу участкового врача.

«С возобновлением работы обособленного подразделения в Сургуте, с открытием здесь современных, важных направлений, задан новый темп и вектор движения. Спортсмены от мала до велика с нетерпением ждали возвращения в спорткомплекс. И теперь они смогут продолжить развиваться, пробовать новые направления, обрести возможности и достигать новых высот», – прокомментировал открытие учреждения директор Михаил Вторушин.

Спортсмены рады возвращению на родную тренировочную базу, и усиленно готовятся к главным летним стартам страны.

Напомним, у сургутян есть возможность активно провести время с родными и близкими – принять участие в федеральном проекте «Всей семьей». Раз в неделю до конца марта участники будут получать задания от организаторов в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», которые нужно выполнять всей семьей.

На этой неделе участники получили уже девятое задание. На этот раз сургутянам дают почти полную свободу воображения. Необходимо сходить в библиотеку, на выставку в музей, на спектакль в театре или просто прогуляться возле достопримечательностей в нашем городе, главное – провести время культурно и всей семьей. Затем в социальные сети ВКонтакте или Одноклассники нужно выложить фотографию с хештегом #всейсемьей, где будет видно, как семья выполнила задание.

Подробнее узнать о проекте «Всей семьёй» можно на официальном сайте: всейсемьей.рф