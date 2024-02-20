Жители Сургута жалуются на УК из-за потопа подвала канализационными отходами

Вчера, 19 февраля, житель Сургута пожаловался на потоп в девятиэтажке по улице Крылова, 47. В подвале дома прорвало трубу, все пространство затопило фекалиями, сообщает местный житель в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«В квартирах стоит ужасный запах фекалий, невозможно находится в квартире, спустившись в подвал канализационная труба лежит на полу, все отходы жизнедеятельности со всех квартир дома идут просто в подвал. Неоднократно общались в УК ЮТТЕРА, никаких действий не предпринимают (сантехник приходит осматривает и просто уходит). Эта ситуация возникает периодически на протяжении двух лет», — указано в сообщении.

Местный житель добавил, что в сентябре прошлого года писал заявление в УК «Ютерра», но сотрудники УК засыпали хлоркой место протечки.

«От жильцов дома были жалобы на протекающую канализационную трубу. Специалисты выезжали на вызов, сделали бандажирование трубы», — сообщили корреспонденты URA.RU со ссылкой на УК «Ютерра».

Напомним, что жители Нижневартовска боятся, что их квартиры затопят соседи, которым планируют заблокировать канализацию из-за долгов.