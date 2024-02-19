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​Монумент рыбака пропал с речпорта Сургута

Администрация Сургута рассказала, кто утащил монумент рыбака с речного вокзала

​Монумент рыбака пропал с речпорта Сургута
Фото: vk.com/kinform, Ирина Швец

В Сургуте на набережной речного вокзала пропал монумент рыбака, созданный в честь одного из главных хантыйских праздников − Дня Обласа. Мужчину с рыбой унесли неизвестные, сообщили горожане в группе «ВКонтакте» «К-Информ».

«12 февраля в рамках гарантийных обязательств изготовителем произведен демонтаж фигуры для устранения повреждения покрытия. После устранения выявленных повреждений фигура будет установлена на прежнее место», – объяснили корреспондентам siapress.ru в пресс-службе администрации Сургута.

Напоминаем, композиция продолжила серию полигональных фигур в рамках инициативного проекта горожан «Создание этнокультурных арт-объектов». В Сургуте можно повстречать и другие арт-объекты: Шишку, Лису и Ворону, Оленя с олененком.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 382, комментариев: 0
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