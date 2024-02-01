На набережной речного вокзала в Сургуте обнаружили новый арт-объект

В Сургуте установили новый арт-объект «Облас, хант и щука», созданный в честь одного из главных хантыйских праздников − Дня Обласа. Мужчину с рыбой в руках можно увидеть на набережной речного вокзала, поделились в «Сургутской трибуне».
Композиция продолжила серию полигональных фигур в рамках инициативного проекта горожан «Создание этнокультурных арт-объектов». В Сургуте можно повстречать и другие арт-объекты: Шишку, Лису и Ворону, Оленя с олененком.
На каждой фигуре размещают таблички с QR-кодом, который открывает сайт с информацией о праздниках, обрядах и традициях коренных народов.
В скором времени в городе появится еще одна композиция − Маска. Ее планируют поставить на набережной возле СурГУ.
А если серьезно, то приближается 430-летие города и есть повод начать или продолжить подготовку к этому событию. Какой памятник исторического и культурного наследия древней истории города, его 73-летнего советского периода или 30-летнего периода новейшей истории, кроме животных и Маски в городе появились в последние годы?
Такого, как Арт- объект - памятник «Основателям Сургута», инициатором которого был экс- Мэр Александр Леонидович Сидоров. Памятнику исполнится в июне 30-лет, как и городской Думе исполнится - 30 лет. Но Сургутский железнодорожный вокзал прожил всего 35 лет.
Есть в городе памятник кобзарю Тарасу Шевченко. Есть памятники Ермаку. Есть памятник Георгию Димитрову.
Но все это или творения советского периода, или современная частная инициатива, или современная корпоративная инициатива.
А где же городская инициатива?
Повод есть- 430-летие города.
А мы пока все балуемся вот такими вот Арт-объектами.