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​Сургутяне заметили новый арт-объект

На набережной речного вокзала в Сургуте обнаружили новый арт-объект

​Сургутяне заметили новый арт-объект
Фото: Ирина Швец / Сургутская трибуна

В Сургуте установили новый арт-объект «Облас, хант и щука», созданный в честь одного из главных хантыйских праздников − Дня Обласа. Мужчину с рыбой в руках можно увидеть на набережной речного вокзала, поделились в «Сургутской трибуне».

Композиция продолжила серию полигональных фигур в рамках инициативного проекта горожан «Создание этнокультурных арт-объектов». В Сургуте можно повстречать и другие арт-объекты: Шишку, Лису и Ворону, Оленя с олененком.

На каждой фигуре размещают таблички с QR-кодом, который открывает сайт с информацией о праздниках, обрядах и традициях коренных народов.

В скором времени в городе появится еще одна композиция − Маска. Ее планируют поставить на набережной возле СурГУ.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 367, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:22
Ну да. Ещё Арт-объект, посвящённый коту ТВИКСУ надо поставить.
А если серьезно, то приближается 430-летие города и есть повод начать или продолжить подготовку к этому событию. Какой памятник исторического и культурного наследия древней истории города, его 73-летнего советского периода или 30-летнего периода новейшей истории, кроме животных и Маски в городе появились в последние годы?
Такого, как Арт- объект - памятник «Основателям Сургута», инициатором которого был экс- Мэр Александр Леонидович Сидоров. Памятнику исполнится в июне 30-лет, как и городской Думе исполнится - 30 лет. Но Сургутский железнодорожный вокзал прожил всего 35 лет.
Есть в городе памятник кобзарю Тарасу Шевченко. Есть памятники Ермаку. Есть памятник Георгию Димитрову.
Но все это или творения советского периода, или современная частная инициатива, или современная корпоративная инициатива.
А где же городская инициатива?
Повод есть- 430-летие города.
А мы пока все балуемся вот такими вот Арт-объектами.

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