На набережной речного вокзала в Сургуте обнаружили новый арт-объект

В Сургуте установили новый арт-объект «Облас, хант и щука», созданный в честь одного из главных хантыйских праздников − Дня Обласа. Мужчину с рыбой в руках можно увидеть на набережной речного вокзала, поделились в «Сургутской трибуне».

Композиция продолжила серию полигональных фигур в рамках инициативного проекта горожан «Создание этнокультурных арт-объектов». В Сургуте можно повстречать и другие арт-объекты: Шишку, Лису и Ворону, Оленя с олененком.

На каждой фигуре размещают таблички с QR-кодом, который открывает сайт с информацией о праздниках, обрядах и традициях коренных народов.

В скором времени в городе появится еще одна композиция − Маска. Ее планируют поставить на набережной возле СурГУ.