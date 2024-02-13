В Сургуте планируют создать оздоровительный комплекс с термальными источниками

Инициативные сургутские предприниматели реализуют проект по созданию оздоровительного комплекса с термальными источниками. Горожане планируют использовать нашу местную воду, а не привозить ее и лечебную грязь издалека, сообщила «Сургутская трибуна».

«В настоящий момент мы для них подбираем земельный участок. Идет рассмотрение вопроса о подведении инженерной инфраструктуры достаточной мощности, чтобы реализовать инвестиционный проект, – поделился заместитель главы города Сургута Артем Кириленко.

Ранее стало известно, что в Сургуте появится вторая ледовая арена для занятий детским хоккеем.