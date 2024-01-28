В Сургуте построят вторую крытую ледовую арену для детского хоккея

В Сургуте построят вторую крытую ледовую арену, где дети смогут заниматься хоккеем. Сейчас проект находится на стадии проектирования, сообщил мэр города Андрей Филатов на пресс-конференции, посвященной открытию домашних матчей хоккейного клуба «Югра» в Сургуте.

«У нас подписана концессия на строительство еще одного льда закрытого корпуса. Сейчас уже есть проектирование, в этом году планируем его закончить», — цитирует Андрея Филатова Ura.ru.

По его словам, детский хоккей продолжат развивать в Сургуте по мере популяризации данного вида спорта. «Будем развивать и поддерживать спорт. Если сложится так, что такие матчи станут традицией, это поможет привлечь внимание молодых сургутян. Мы будем реагировать на этот запрос», — отметил мэр.

В эти выходные в Сургуте проходит чемпионат OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги – Кубок Шелкового пути. Команда «Югра» играет со спортсменами из Норильска и Красноярска.