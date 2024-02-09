Жители Сургута пожаловались на водителя маршрутки, проезжающего остановки

В Сургуте местные жители пожаловались на водителя маршрутки №31. По их словам, мужчина не останавливался на остановках из-за того, что выбился из графика. Несколько пассажиров не смогли выйти из маршрутки, несмотря на просьбы, поделился сургутянин в группе во «ВКонтакте» «К-Информ».

«На остановке «ДК Строитель» закрыл перед носом девушки двери и поехал. На ее просьбу открыть двери и дать ей выйти, водитель ответил: «Опаздываю и так, долго выходите». Затем пролетел остановку «Учебный комбинат», хотя я и подошел к двери заблаговременно и приготовился к выходу», − рассказал местный житель.

Он подчеркнул, что во время инцидента на остановке были люди, когда в салоне маршрутки еще оставалось много свободных мест.

Ранее в мэрии Сургута объяснили, почему город стоит в пробках.