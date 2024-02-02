Прокуратура проверяет информацию об издевательствах сургутских школьников над сверстниками

Прокуратура Сургута организовала проверку информации о неправомерных действиях школьников. В СМИ появились сообщения о том, что ученик первого класса школы №8 со своими братьями систематически издевается над одноклассниками и угрожает им, приносит в учебное заведение запрещенные предметы. Кроме того, первоклассник и его братья неоднократно избивали ученика школы, следует из публикаций.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе», - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки при наличии оснований.