В Сургуте крыши и территорию детсадов не очищали от снега

В Сургуте сотрудники прокуратуры проверили, как образовательные учреждения очищают от снега. Нарушения обнаружились на территории трех детских садов, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что в трех дошкольных образовательных учреждениях не приняты своевременные меры по уборке снега с крыш и территорий учреждений», - сказано в сообщении.

Прокурор Сургута внес в адрес руководителей детсадов представления с требованием устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к ответственности. После этого крыши зданий и территорию очистили от снега.