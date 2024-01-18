В Сургуте устранили функциональный отказ трубопровода

Сегодня утром, 18 января, жилые дома, детсад и школа Сургута временно остались без горячей воды. Специалисты устраняли функциональный отказ трубопровода возле ЦТП-17 по улице Лермонтова д. 2/2. Работы завершили в 9:50, сообщили СГМУП «ГТС».

«Инцидент затрагивает жилые дома УК ООО «УЮТ по адресам улице Островского д. 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21А, проспект Мира д 23/1. А также, детский сад «Филиппок», школу №27», − говорится в сообщении.

Ранее, 14 января, в Сургуте из-за отказа на трубопроводе во дворе домов на Ленина, 33 произошел разлив воды.