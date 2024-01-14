Из-за отказа на трубопроводе в Сургуте по улице разлилась вода

В Сургуте днем из-за отказа на трубопроводе во дворе домов на Ленина, 33 произошел разлив воды.

«В 15:10 было временно отключена холодная вода в доме на пр. Ленина, 33. Обеспечение питьевой водой жителей дома организовано на ЦТП-77, расположенном во дворе. В данный момент идет подготовка для проведения аварийно-восстановительных работ», – прокомментировали в мэрии города.

В администрации сообщили, что специалисты СГМУП «Городские тепловые сети» очищают территорию от воды и льда.

UPD:

Специалисты СГМУП "Городские тепловые сети" завершили аварийно-восстановительные работы на трубопроводе на пр.Ленина, 33. Холодное водоснабжение в доме возобновлено в 19:45. Придомовая территория очищена от воды и льда.