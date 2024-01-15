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Похоронщиков из Сургута, протащивших труп по земле, могут уволить

Администрация Сургута оштрафует подрядчика, оказывающего ритуальные услуги в городе, после скандала

Похоронщиков из Сургута, протащивших труп по земле, могут уволить
Скрин из видео «OMEDIA!»

Администрация Сургута оштрафует работодателя похоронщиков, которые протащили по земле труп югорчанина. Напомним, инцидент произошел во дворе домов ЖК «Возрождение».

«Есть требования и нормы, установленные договором, они предполагают, в том числе, достойное отношение к телу. При этом, до спецавтомобиля его необходимо перемещать на носилках, чего не было сделано. Администрация города считает поведение сотрудников ритуальной службы недопустимым, приносит извинения родственникам и близким покойного», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик нарушение признал, с работниками похоронного бюро будут проведены дополнительные работы. Виновные понесут наказание вплоть до увольнения.

«Причиной произошедшего стало стечение обстоятельств, связанное с невозможностью спецтранспорта доехать до подъезда дома и халатное отношение сотрудников к выполнению своей работы», – добавили в администрации.

Родственники усопшего, при этом, претензий не имеют.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 459, комментариев: 0
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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        NULL
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      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        }
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        NULL
      }
    }
  }
}
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