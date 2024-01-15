Родственники усопшего рассказали, что причиной шокирующей транспортировки трупа стали проблемы с очисткой двора в Сургуте

Стало известно, почему сотрудники сургутского похоронного бюро тащили тело по земле. Как передает «К-ИНФОРМ», родственников умершего заранее предупредили, что припарковаться рядом с подъездом не получится, поэтому весь путь от дома до машины скорой помощи протащить труп на руках не выйдет. К сложившейся ситуации близкие усопшего отнеслись с пониманием

«Получилась такая неординарная ситуация, разгорелся скандал в интернете. Я несколько этим удивлен, потому что, в принципе, ребята выполняли свою работу, насколько качественно они могли ее выполнить. Чтобы выполнить ее качественно, мешал фактор: невозможность подъехать к подъезду», – поделился один из родственников.

Близкие усопшего добавили, что подъезд к дому неудобный, скользкий, дороги вдоль дома не расчищены, проехать на автомобиле получается с большим трудом. Наличие проблемы подтверждают и жильцы ЖК «Возрождение» в комментариях к постам, где размещено скандальное видео.

«Он (умерший – прим.ред.) очень тяжелый сам по себе. Проще было его на руках нести, если бы он с носилок упал, еще хуже было бы. Заметили еще на видео, что некоторые шли и снимали, как тело несут. Если вы такой правильный, так предложите свою помощь», – добавили югорчане.

Они отметили, что их уже опрашивали в полиции, претензий они не имеют.