В Сургутском районе завершилась акция «100 дел в подарок родному району»

Социальный проект «100 дел в подарок родному району» подвел итоги в день 100-летия Сургутского района. Как отмечает пресс-служба администрации муниципалитета, акция стартовала в октябре 2023 года в образовательных организациях — ровно за сто дней до праздничной даты. На протяжении этих дней образовательные организации публиковали видео добрых дел — социально-значимых мероприятий, в которых участвовали как дети, так и их родители и педагоги.

«Самыми активными участниками проекта стали Лянторская школа №4 – пять видео; Белоярская школа №1, Барсовская школа №1, Солнечная школа №1, Нижнесортымская школа, Лянторская школа №7, Лянторская школа №5, детский сад «Ромашка», детский сад «Город детства» – по четыре видео», — подводят итоги в администрации района.

В день 100-летия Сургутского района, 11 января, вышел заключительный выпуск — его подготовил детский сад «Мальвина». «Благодарим ребят, педагогов, родителей за активное участие в проекте, трепетному отношению к родному району», — обратилась к участникам начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования администрации Сургутского района Марина Варакута.