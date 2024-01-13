Вековой юбилей Сургутский район отметил мультимедийной выставкой и награждением почетных жителей

Знаковая дата: Сургутскому району исполнилось 100 лет. Вековой юбилей отметили открытием в историческом парке «Россия — моя история. Югра» мультимедийной экспозиции «100 лет уверенного роста» и чествованием почетных жителей.

Выставка разместилась в 14 залах и трех дополнительных локациях исторического парка, среди которых кинозал с историческим фильмом о Сургутском районе, музейный уголок и интерактивная зона для детей.

«Начинается экспозиция с зала о развитии Сургутского района, этапах становления муниципалитета, его руководителях в разные годы, — отмечает нынешний глава муниципалитета Андрей Трубецкой. — Остальные зоны посвящены поселениям. Каждая передает атмосферу и уникальность населенных пунктов. В интерактивном формате также размещены исторические факты, редкие фотографии, уникальные исторические документы и редкие экспонаты».

Экспозицию можно посетить до 20 марта.

На открытии выставки чествовали почетных граждан и жителей, которые внесли большой вклад в развитие муниципалитета и занесены на Доску Почета — Знак «За заслуги перед Сургутским районом» получили 34 человека, среди которых бывшие руководители муниципалитета Александр Сарычев и Дмитрий Макущенко, а также нефтяники, медики, работники культурной сферы, учителя, активисты Совета ветеранов, а также инженер-мостостроитель с мировым именем Валентин Солохин, который, напомним, руководил возведением вантового моста через Обь, ставшего одной из визитных карточек не только Сургута и района, но и всего региона.