В Сургуте снизят оплату подрядчикам, которые плохо убирают снег с дорог

В Сургуте оштрафуют подрядчиков, которые неудовлетворительно убирают дороги от снега. Оплата за некачественную работу по итогам месяца будет снижена. Об этом стало известно в ходе инспекции дорог с участием представителей администрации города и МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

«Сегодня мы работой субподрядных организаций недовольны. У нас генеральный подрядчик «ДорРемТех», у которого заключены субподрядные договоры. В целом, после праздничных дней есть замечания по всем улицам. 38 процентов улично-дорожной сети после обильных снегопадов были в неудовлетворительном состоянии. На сегодня мы генподрядчику выписали предписание, чтобы он принял меры. Относительно тех субподрядчиков, кто не справляется со своими объемами, наше предложение: либо заменить их, либо перераспределить улицы. Штрафные санкции составят более миллиона рублей. Позиция Главы Сургута Андрея Сергеевича Филатова по этому вопросу строгая. И мы ее целиком и полностью поддерживаем», – рассказал и.о. директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сергей Тыртышный.

Отмечается, что за 10 дней нового года в Сургуте вывезли с дорог более 125 тысяч кубометров снега. Это больше, чем за весь предыдущий месяц. Всего с начала осенне-зимнего сезона с дорог и проездов города вывезено более 310 тысяч кубических метров снега. На борьбу с осадками в Сургуте в период непогоды выходит более 250 единиц техники.

Ранее в Сургуте назвали топ управляющих компаний, которые плохо справляются с очисткой дворов от снега.