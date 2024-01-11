77 предписаний выдано УК Сургута за плохую чистку дворов от снега

В Сургуте назвали топ управляющих компаний, которые плохо справляются с очисткой дворов от снега. По информации контрольного управления администрации города, в числе аутсайдеров оказались «Запад», «Ютерра», «СургутСервис», «ЖилСеврис», «СВД». Рейтинг составлен, исходя из обращений жителей, поступивших через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», ЦУР «Инцидент Менеджмент», мониторинга публикаций и комментариев в средствах массовой информации и в ходе рейдов.

По словам заместителя начальника управления контрольного управления Максима Салий, по поручению Главы города Андрея Филатова специалисты усилили работу и увеличили количество рейдов. На сегодняшний день управляющим компаниям выдано 77 предостережений, причем по 40 из них уже получена обратная связь: выявленные нарушения устранены. В случае непринятия мер и выявления в ходе повторного рейда фактов нарушения выдается предписание, за неисполнение которого предусмотрен крупный штраф: от 10 до 20 тысяч рублей.

С учетом соотношения жилого фонда к количеству нарушений можно положительно отметить компании «ВЖР», «Уют», «Монолит», «ТехСервис». Кроме того, они быстрее остальных реагируют на замечания администрации Сургута.