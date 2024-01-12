В 2024 году в Сургуте планируют реализовать 11 проектов инициативного бюджетирования

В Сургуте отремонтируют проезд во дворе на улице Быстринская, 12 с помощью инициативного бюджетирования. Местные жители устали много лет подряд перешагивать лужи и ездить по выбоинам, поэтому решили выдвинуть свой проект. Теперь большую часть расходов на ремонт покроет бюджет города.

«На участке будут проведены земельные подготовительные работы, также обустройство проездов и парковок и прочие работы по благоустройству. Это выйдет порядка 4 млн рублей. Также необходимо отметить, что ТОС вложил свои инициативные платежи в размере 300 тысяч рублей», − рассказала заместитель начальника отдела муниципальных программ департамента финансов Сургута Анна Монзалевская.

Всего в 2024 году в Сургуте планируется 11 проектов инициативного бюджетирования. Общая сумма − 54 млн рублей.

«В основном это благоустройство. Есть и социально значимые проекты, событийные и культурные проекты. Например, экспозиция «Путь в Сибирь», модернизация футбольной площадки на территории спорткомплекса «Ледовый дворец», открытие молодежного пространства «Арт-точка». Мы и призываем жителей города, чтоб было больше креативных проектов, которые будут решать социально значимые вопросы в нашем городе», − добавила представитель департамента.

Напоминаем, в Сургуте в 2024 году также отремонтируют проезд Мунарева, который нуждался в этом много лет.