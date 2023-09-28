Депутаты Югры и Сургута оценили работы, которые пройдут на проезде Мунарева

В Сургуте отремонтируют проезд Мунарева. Этой проблемой на протяжении многих лет занимались депутаты разных созывов – Ринат Айсин, который позже перешел в Думу Югры, и Алексей Кучин, который не только курирует этот избирательный округ, но и живет неподалеку от разрушенного проезда.

«После дождя здесь огромные лужи, люди жалуются на то, что невозможно заехать во двор, невозможно пройти к социальным объектам. Дело сдвинулось с мертвой точки и это радует. Хочу отметить работу новой команды администрации города, которая уделяет внимание не только городским дорогам, но и межквартальным проездам», – рассказал Алексей Кучин.

В этом году начнутся подготовительные работы, закупят необходимые материалы. В 2024 году займутся переустройством сетей ливневой канализации, освещения, водоснабжения, водоотведения, а также подготовкой основания для проезжей части. В 2025 году планируется завершение работ. При этом на время проведения реставрации проезда перекрытие для автомобилей не планируется.

«Данная территория хоть и застроена давно, но развивается как с точки зрения образования, так и медицины. Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию. Конкурс по определению подрядной организации проведен. Контракт заключен. Подрядчик надежный», – подчеркнул начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.