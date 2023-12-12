В Югре завершили расследование дела об убийстве на территории сургутского МКУ

Следователи ХМАО завершили расследование уголовного дела об убийстве на территории сургутского МКУ. Перед судом предстанут двое жителей Сургута. Один из них обвиняется в убийстве, незаконном приобретении оружия, угоне и краже. Второй - в укрывательстве особо тяжкого преступления и незаконном приобретении и сбыте психотропного вещества в значительном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 24 декабря 2022 года в гаражном боксе на территории МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление Сургутского района». По версии следствия, 36-летний мужчина убил знакомого из заранее приобретенного пистолета. Сделал он это из-за личной неприязни.

«Очевидцем убийства стал находившийся в тот момент в гараже приятель обвиняемого, ранее незнакомый с погибшим. После совершения убийства он помог вынести тело убитого в яму, выкопанную на глубину около 2-х метров недалеко от места убийства на территории базы. При этом в правоохранительные органы о совершенном особо тяжком преступлении мужчина не сообщил, в связи с чем следствием ему предъявлено обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления», - рассказали подробности в пресс-службе регионального СУ СКР.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.