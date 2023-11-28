В Сургуте проходит проект «ARTнаставники»

В историческом парке «Россия – моя история. Югра» в Сургуте состоялось творческое мероприятие в рамках проекта «ARTнаставники: вдохновлять искусством, вдохновляться добром». Проект получил грантовую поддержку от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», а также помощь от департамента образования администрации Сургута и других организаций.

«ARTнаставники» представляет собой многоступенчатую систему наставничества, где педагоги и студенты специальной педагогики обучают школьников-волонтеров работе с детьми, имеющими инвалидность и особые образовательные потребности. Этот проект сформировался на базе Центра детского творчества, который на постоянной основе работает с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. В этом аспекте своей деятельности команда взаимодействовала с Центром дополнительного образования и коррекции «Логоритм». Добровольцы-школьники, помогавшие «Логоритму», прошли обучение на семинарах Всероссийской общественной организации «Волонтеры медики» и стали будущими «ARTнаставниками».

«Мы обучили порядка 100 волонтеров-школьников работе с детьми с особыми потребностями по специальной образовательной программе, – рассказала директор МАОУ ДО Центр детского творчества, руководитель проекта Юлия Юдина. – Почти 50 из них вошли волонтерами-тьюторами на адаптированные программы дополнительного образования различных направлений и являются помощниками «особенных» детей в освоении ими различных видов творческой деятельности. Наше мероприятие – 10 мастер-классов по разным направлениям и концерт с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Они, как и все дети, нуждаются в нашей заботе и любви. Это большая возможность проявить свое творчество».

Роли, которые исполняют волонтеры в этом процессе, называются «сторонние контактные лица» и «тьюторы». Они создают для детей с особенными потребностями условия для общения и продуктивного контакта с другими людьми при помощи уроков театрального мастерства, изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, хореографии.

Они также принимали участие в проекте «Под одним солнцем» на базе реабилитационного центра «Добрый волшебник». Там их подопечными были в основном дети с ДЦП различной степени тяжести. Каждый доброволец вел одного ребенка в качестве тьютора, помогая в создании куклы и разучивании роли в предстоящем спектакле. Так в 2016 году усилиями детей был поставлен «Теремок».

«Принимают участие в проекте школьники, потому что это профилизация. Помимо этого, детям, которые обучаются на программах, проще контактировать с детьми, нежели со взрослыми. Школьники-волонтеры не остаются один на один со своими вопросами. Есть постоянная поддержка от экспертов проекта. Также их наставляют педагоги и помогают в сложной ситуации», – добавила Юлия Юдина.

Проект «ARTнаставники» является частью обширной деятельности Российского движения детей и молодежи «Движение первых», направленной на развитие и самореализацию молодежи, их профессиональную ориентацию и организацию досуга.

При поддержке Администрации Сургута