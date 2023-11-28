16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,6102   EUR  97,0659  

Новости

Больше новостей
Реально ли заменить чиновников искусственным интеллектом?
Комментировать
0
Больше опросов

Особенные дети в Сургуте показали свое творчество на сцене

В Сургуте проходит проект «ARTнаставники»

Особенные дети в Сургуте показали свое творчество на сцене
Фото администрации Сургута

В историческом парке «Россия – моя история. Югра» в Сургуте состоялось творческое мероприятие в рамках проекта «ARTнаставники: вдохновлять искусством, вдохновляться добром». Проект получил грантовую поддержку от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», а также помощь от департамента образования администрации Сургута и других организаций.

«ARTнаставники» представляет собой многоступенчатую систему наставничества, где педагоги и студенты специальной педагогики обучают школьников-волонтеров работе с детьми, имеющими инвалидность и особые образовательные потребности. Этот проект сформировался на базе Центра детского творчества, который на постоянной основе работает с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. В этом аспекте своей деятельности команда взаимодействовала с Центром дополнительного образования и коррекции «Логоритм». Добровольцы-школьники, помогавшие «Логоритму», прошли обучение на семинарах Всероссийской общественной организации «Волонтеры медики» и стали будущими «ARTнаставниками».

«Мы обучили порядка 100 волонтеров-школьников работе с детьми с особыми потребностями по специальной образовательной программе, – рассказала директор МАОУ ДО Центр детского творчества, руководитель проекта Юлия Юдина. – Почти 50 из них вошли волонтерами-тьюторами на адаптированные программы дополнительного образования различных направлений и являются помощниками «особенных» детей в освоении ими различных видов творческой деятельности. Наше мероприятие – 10 мастер-классов по разным направлениям и концерт с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Они, как и все дети, нуждаются в нашей заботе и любви. Это большая возможность проявить свое творчество».

Роли, которые исполняют волонтеры в этом процессе, называются «сторонние контактные лица» и «тьюторы». Они создают для детей с особенными потребностями условия для общения и продуктивного контакта с другими людьми при помощи уроков театрального мастерства, изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, хореографии.

Они также принимали участие в проекте «Под одним солнцем» на базе реабилитационного центра «Добрый волшебник». Там их подопечными были в основном дети с ДЦП различной степени тяжести. Каждый доброволец вел одного ребенка в качестве тьютора, помогая в создании куклы и разучивании роли в предстоящем спектакле. Так в 2016 году усилиями детей был поставлен «Теремок».

«Принимают участие в проекте школьники, потому что это профилизация. Помимо этого, детям, которые обучаются на программах, проще контактировать с детьми, нежели со взрослыми. Школьники-волонтеры не остаются один на один со своими вопросами. Есть постоянная поддержка от экспертов проекта. Также их наставляют педагоги и помогают в сложной ситуации», – добавила Юлия Юдина.

Проект «ARTнаставники» является частью обширной деятельности Российского движения детей и молодежи «Движение первых», направленной на развитие и самореализацию молодежи, их профессиональную ориентацию и организацию досуга.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:26, просмотров: 94, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Территорию бывшего совхоза «Северное» предлагается сделать жилым микрорайоном. Вопрос вынесен на слушания 712
  2. ​В Ханты-Мансийске наградили югорчан за заслуги в сфере семьи и детства 644
  3. ​На Семейном совете Югры обсудили технологии разрешения конфликтов 591
  4. Югра построит скоростную трассу до Екатеринбурга 445
  5. Глава района в ХМАО сел пьяным за руль и публично признался в этом 440
  6. ​У 753 сургутян диагностировали ковид за неделю 387
  7. В Сургуте завершился ежегодный конкурс «Семья года-2023» 382
  8. Сургутяне могут выбрать тему следующего года в Югре 382
  9. Ипотечные ставки на загородное жилье оказались заметно ниже, чем на вторичные квартиры 368
  10. Сургутяне получили награды на «Хантатоне - 2023» 366
  1. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 2047
  2. ​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них 1806
  3. ​А вот в Иркутске… 1725
  4. ​В День Югры на выставке «Россия» в Москве выступит «Дискотека Авария» 1702
  5. В Сургуте к концу 2024 года завершат строительство нового здания скорой помощи 1635
  6. ЖК «Сибирский Бор»: «однушек» больше нет, а спрос на «двушки» и «трешки» стремительно растет — цены заметно ниже среднего 1483
  7. ​5 лет договор «Две пенсии для бюджетников» заключают онлайн 1449
  8. ​Увидеть стратегию 1386
  9. ​Одноэтажный Сургут 1370
  10. ​Жить и учиться в современном доме: как Новин помогает получить профессию своим резидентам 1364
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 32482
  2. Нечеловеколюбивая тема 31937
  3. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5717
  4. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 5697
  5. Стены помнят. Пока помнят… 3514
  6. ​Сургутян предупредили об изменении расписания и схем движения нескольких автобусов 3070
  7. Умер главный шутник сериала «Друзья» 3035
  8. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 2891
  9. Сургутяне наблюдали красивое северное сияние в черте города 2637
  10. Как обычный человек в Югре может получить грант губернатора 2540

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика