Сургутские депутаты активно включились в вопрос о ремонте придомовых территорий

Депутаты Сургута обсудили возможность корректировки работы подрядчиков, которые занимаются ремонтом проездов. В частности, народных избранников обеспокоила судьба участка возле школы «Перспектива» на Пролетарском проспекте. Подобная ситуация случилась и в микрорайоне «ПИКС».

«Мы несколько раз собирались с жителями микрорайона и каждый раз видели очень сырую работу. Бордюры рушились прям на глазах. Но мы не имеем никакой возможности на этого подрядчика воздействовать в будущем. А если он выйдет на конкурс в следующем году и победит? Это мы, получается, и в 2024 году можем его получить?» – задал вопросы народный избранник Богдан Гужва.

Представители администрации подчеркнули, что могут воздействовать на подрядчиков только штрафными санкциями, но иногда это не влияет на решение проблемы: «Просьба большая: еще раз подумать, как можно юридически себя защитить. Чтобы и на ФАС не напороться, в рамках законодательства все было», – добавил депутат.

Кроме того, оказалось, что дома, управляющие компании которых имеют сложности с арестом счетов, не смогли поучаствовать в программе реконструкции дворов. Так, например, получилось с домами, которые находятся под управлением ДЕЗ ВЖР». Это повлияло на расходование заложенных на ремонт придомовых территорий финансов – часть из них пришлось направить на решение других задач.

Депутат Виктор Пономарев предложил попробовать найти выход и создать такие условия, чтобы можно было эффективнее решать вопрос с ремонтом дворов и расходовать бюджет на указанные цели.

Народные избранники вернутся к обсуждению темы в апреле 2024 года.