286 сургутских дольщиков получат ключи от квартир до конца ноября

В Сургуте началась выдача ключей дольщикам дома № 1 жилого комплекса «Любимый», расположенного на ул. Университетская, 43, в микрорайоне 31Б. До конца ноября ключи получат 286 участников долевого строительства домов № 1 и 2 указанного ЖК, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав дольщиков Югры в своем телеграм-канале.

«Графики осмотра квартир, подписания документов и выдачи ключей формировали с учетом пожеланий дольщиков. Для их удобства весь процесс оформления документов и вручения ключей проходит на территории комплекса “Любимый”», - говорится в сообщении.

Дома №1 и №2 ЖК «Любимый» попали в единый реестр проблемных домов в 2020 году. Осенью 2022 года на объекте появился новый подрядчик – компания «Хаус Групп».