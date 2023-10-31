Конфликт с подростками-косплеерами в сургутском ТЦ прокомментировали в мэрии

В мэрии Сургута прокомментировали инцидент, произошедший в ТРЦ «Сургут Сити-Молл», в котором группа подростков напала на косплееров. Проверка не подтвердила наличия ножа и использования электрошокера участниками конфликта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По информации полиции, 29 октября в 17 часов группа подростков-косплееров действительно устроила костюмированное шоу в ТРЦ «Сургут Сити-Молл». К одной из участниц 2010 года рождения подошел подросток, высказал свое негативное отношение к движению косплееров. Далее он распылил в сторону девочки спрей-антисептик. Средство попало в глаз несовершеннолетней. Она вместе с законными представителями обратилась в медицинское учреждение. Ей была оказана необходимая помощь», − говорится в сообщении.

На сегодняшний день участники происшествия установлены. Потерпевшая сторона претензий не имеет. Проводится процессуальная проверка.