В Сургуте проводят проверку по факту нападения на подростков в ТРЦ

В Сургуте неизвестные напали на подростков-косплееров во время мероприятия, которое проходило накануне в ТРЦ. По словам очевидцев, неизвестный распылил в глаза антисептик одной из участниц, другим ребятам угрожали.

Информацию подтвердили в следственном комитете ХМАО.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по данному сообщению следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка», – прокомментировали следователи.