В Сургуте прошло награждение самых спортивных горожан

Победители и призеры комплексной спартакиады «Вместе с тренером шагать» вышли накануне на сцену Сургутской филармонии, где прошло вручение наград.

Как передает пресс-служба сургутской мэрии, состязание собрало 120 участников — сотрудников девяти спортивных учреждений города и их воспитанников. Соревнования были протяженными во времени: в течение нескольких месяцев участники выясняли, кто из них сильнейший в разных видах спорта.

В итоге в общем командном зачете на первое место вышла спортивная школа «Аверс», на второе — спортивная школа олимпийского резерва «Югория», на третье — спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».



Помимо наград за победы, также были вручены золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — их получили 11 человек, еще десять спортсменов вручили удостоверения мастеров спорта.