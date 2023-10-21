​В Сургуте продлили ограничение движения на перекрестке Грибоедова - Привокзальная

В Сургуте продлили перекрытие движения на перекрестке Грибоедова - Привокзальная в связи с проведением дорожных работ. Ограничение будет действовать до 6 часов утра 22 октября. Накануне сообщалось, что движение по перекрестку возобновится утром 21 октября.

«В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на перекрестке автодорог ул. Грибоедова и ул. Привокзальная, в период с 20:00 20.10.2023 до 06:00 22.10.2023», - сообщает пресс-служба администрации Сургута.

На время перекрытия городские автобуса будут двигаться в объезд по следующим схемам:

- № 16 «ЖД вокзал - Аэропорт» - при движении от остановочного пункта «ЖД вокзал»: начало движения от остановочного пункта «Грибоедова» по ул. Крылова и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «Аэропорт»: конечный остановочный пункт «ПИКС» на ул. Крылова.

- № 45 «маг. Москва – ЖД вокзал» – при движении от остановочного пункта «маг. Москва»: конечный остановочный пункт «ПИКС» на ул. Крылова;

при движении от остановочного пункта «ЖД вокзал»: начало движения от остановочного пункта «ПИКС» на ул. Крылова, остановочный пункт «ул. Есенина», остановочный пункт «38 мкр.», остановочный пункт «Четыре сезона», остановочный пункт «Александрия» и далее по маршруту.

- № 47 «поликлиника Геолог – ЖД вокзал» – при движении от остановочного пункта «поликлиника Геолог»: конечный остановочный пункт «ПИКС» на ул. Крылова;

при движении от остановочного пункта «ЖД вокзал»: начало движения от остановочного пункта «ПИКС» на ул. Крылова, остановочный пункт «ул. Есенина», остановочный пункт «Тюменский тракт» и далее по маршруту.

- № 118 «ЖД вокзал – ПСОК Железнодорожник» - при движении от остановочного пункта «ПСОК Железнодорожник»: конечный остановочный пункт «ПИКС» на ул. Крылова.

- № 40 «пос. Взлетный – ЖД вокзал» – при движении от остановочного пункта «пос. Взлетный»: конечный остановочный пункт «ПИКС» на ул. Крылова;

при движении от остановочного пункта «ЖД вокзал»: начало движения от остановочного пункта «ПИКС» на ул. Крылова, остановочный пункт «ул. Есенина», остановочный пункт «38 мкр.», остановочный пункт «Четыре сезона», остановочный пункт «Александрия» и далее по маршруту.