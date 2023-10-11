Соревнования комплексных бригад оперативного персонала ПАО «Юнипро» впервые состоялись в Добрянке

Соревнования комплексных бригад оперативного персонала ПАО «Юнипро» впервые состоялись в г. Добрянка Пермского края.
В соревнованиях приняли участие команды 5 филиалов компании. Помимо Сургутской ГРЭС-2 – это Березовская, Шатурская, Яйвинская и Смоленская ГРЭС.
Организаторы предусмотрели 6 этапов: знание нормативно-технической документации, правил охраны труда, выполнение технологических операций на тренажере паросилового энергоблока, демонстрация навыков тушения пожара и умение оказывать первую медицинскую помощь.
Команда филиала «Сургутская ГРЭС-2» выиграла все шесть этапов соревнований. Второе место заняла Березовская ГРЭС, третье - Шатурская ГРЭС.
Шесть из семи грамот «Лучший по профессии» также получили представители команды Сургутской ГРЭС-2:
- начальник смены котлотурбинного цеха Александр Русановский
- начальник смены парогазотурбинного цеха Сергей Синяк
- старший машинист энергоблока Алексей Тюленев
- начальник смены химического цеха Елена Багинская
- машинист энергоблока парогазотурбинного цеха Сергей Наливайкин
- начальник смены цеха АСУТП Роман Переплеснин.
Главным же итогом соревнований стали повышение уровня профессионального мастерства, общение и обмен опытом участников команд филиалов ПАО «Юнипро».