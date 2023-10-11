Соревнования комплексных бригад оперативного персонала ПАО «Юнипро» впервые состоялись в Добрянке

Соревнования комплексных бригад оперативного персонала ПАО «Юнипро» впервые состоялись в г. Добрянка Пермского края.

В соревнованиях приняли участие команды 5 филиалов компании. Помимо Сургутской ГРЭС-2 – это Березовская, Шатурская, Яйвинская и Смоленская ГРЭС.

Организаторы предусмотрели 6 этапов: знание нормативно-технической документации, правил охраны труда, выполнение технологических операций на тренажере паросилового энергоблока, демонстрация навыков тушения пожара и умение оказывать первую медицинскую помощь.

Команда филиала «Сургутская ГРЭС-2» выиграла все шесть этапов соревнований. Второе место заняла Березовская ГРЭС, третье - Шатурская ГРЭС.

Шесть из семи грамот «Лучший по профессии» также получили представители команды Сургутской ГРЭС-2:

- начальник смены котлотурбинного цеха Александр Русановский

- начальник смены парогазотурбинного цеха Сергей Синяк

- старший машинист энергоблока Алексей Тюленев

- начальник смены химического цеха Елена Багинская

- машинист энергоблока парогазотурбинного цеха Сергей Наливайкин

- начальник смены цеха АСУТП Роман Переплеснин.

Главным же итогом соревнований стали повышение уровня профессионального мастерства, общение и обмен опытом участников команд филиалов ПАО «Юнипро».