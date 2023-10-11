Факт сброса в реку Сайма загрязняющих веществ подтвердили в Сургуте

В Сургуте пройдет внеплановая выездная проверка соблюдения требований природоохранного законодательства после очередного загрязнения реки Сайма. По предварительной информации, загрязняющие вещества попадают в воду через ливневый коллектор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Подтвержден факт несанкционированного сброса в р. Сайма загрязняющих веществ. По требованию прокуратуры в целях предотвращения разлива нефтепродуктов в акватории реки установлены боновые заграждения, с применением сорбента собрана смесь нефтепродуктов, обеспечен ежедневный контроль за состоянием вод», – говорится в сообщении ведомства.

Известно, что концентрация загрязняющих веществ в сбрасываемых в реку стоках может превышать допустимую. Развитие ситуации остается на контроле.

Напоминаем, что разлив нефтепродуктов на реке Сайма в районе улицы Университетская обнаружил экоактивист Артем Кочешков. По его словам, это уже пятое подобное происшествие.