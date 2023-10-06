Губернатор Югры проведет встречи с жителями Сургута и Сургутского района

Губернатор Югры Наталья Комарова встретится с жителями Сургута и Сургутского района 7 и 8 октября. Обсуждение будет длиться до последнего вопроса, уточнила глава региона в своих соцсетях.

«Обсудим ваши предложения, проконтролируем исполнение поручений, откроем голосование по выбору достижений муниципалитетов уходящего года и приоритетные из проектов на 2024 год в Сургутском районе, Сургуте. Вместе с вами готовимся к ежегодному отчету о результатах деятельности Правительства Югры за 2023 год, Обращению Губернатора к гражданам, инвестиционному посланию на 2024 год», − говорится в сообщении.

В Сургутском районе встреча пройдет 7 октября в РК ДЦ Белый Яр по адресу: ул. Лесная, д. 9/2, начало в 11:00. Также будут организованы онлайн-студии в местных администрациях.

Сургутян приглашают 8 октября в 12:00 в Сургутский государственный университет по адресу: проспект Ленина, 1.