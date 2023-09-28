Депутаты Сургута обсудили процесс борьбы с автохламом

В Сургуте продолжается борьба с автохламом. Проблема для города не нова – брошенные машины можно обнаружить во многих дворах. Оставленный транспорт мешает работе управляющих компаний, а также самим жителям. Проблема кроется в том, что УК не желают бороться с автохламом во дворах.

«Жители обращаются в администрацию, что машина мешает чистить снег. Тогда мы работаем с УК – в этом случае именно они должны следить за ситуацией. Представители УК не уделяют должного внимания вопросу», – сообщил заместитель начальника контрольного управления администрации города Максим Салий.

Согласно данным, в 2022 году отработаны заявки по 81 транспортному средству, а в этом году – 62. Самая большая сложность в борьбе с автохламом – установление личности владельца. Чаще всего в структурах содержатся устаревшие сведения. В администрации также подчеркнули, что чаще всего собственники находятся сами после того, как их транспорт эвакуируют.

Депутаты отметили, что очень часто происходит обратная ситуация: автовладелец может на время переставить машину, чтобы избежать штрафа, а затем возвращают ее на прежнее место. Подобное уже произошло в одном из дворов.

«Вы говорите, что собственник приехал и переставил. На самом деле это сделала управляющая компания. Собственник сказал, что ее заберет, но когда это случится? Никто не знает. А сейчас этот автомобиль стоит на зеленой зоне на другой стороне двора», – поделился депутат Артем Гаврилов.

Представители мэрии подчеркнули, что СПОПАТ часто забирает на свою стоянку тот автохлам, который давно стоит без владельца. Если за машиной никто не приходит в течение двух лет, транспорт утилизируют по решению суда. Если же хозяин приходит за своим имуществом, то ему придется оплатить транспортировку и весь срок нахождения автомобиля на стоянке.

В городе также существует комиссия, которая занимается данным вопросом. В нее входят и депутаты Думы Сургута:

«Комиссия собирается регулярно, вопрос решается, работа ведется», – резюмировал зампредседателя городского парламента Александр Олейников.

Сургутян попросили обращаться в УК или контрольное управление тогда, когда они обнаружат брошенный автомобиль на территории города.