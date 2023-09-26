Жители в Сургута обратили внимание на развалившуюся лестницу «Почты России»

Развалившуюся лестницу заметили сургутяне у входа в «Почту России» по улице Республики, 4. На свежем фото видно, что ступени на правой стороне повреждены и находятся в непригодном состоянии.

Ранее неравнодушный читатель siapress.ru делился кадром, на котором разрушена вся лестница. По всей видимости, дыры в ступенях решили залатать. Однако пока что только на той стороне, где открыт вход в здание.

До и после

Отметим, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также указала на растущую «дыру» в «Почте России», но уже финансовую. По итогам 2022 года организация впервые получила убыток 27 млрд рублей. Между тем глава «Почты России» Михаил Волков рассказал, что за полгода компании удалось в три раза сократить убыток от операционной деятельности, сообщили в «РБК».