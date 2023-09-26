Председатель Думы Сургута проверил строительство сквера на перекрестке бульвара Свободы и проспекта Ленина

В Сургуте завершается первый этап строительства сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Этим летом на участке обустраивали тротуарные дорожки и инженерную инфраструктуру. А в 2024 году горожане уже смогут посетить благоустроенный сквер с амфитеатром. Председатель Думы Сургута Максим Слепов внимательно следит за строительством будущего сквера, который находится на территории его избирательного округа. Депутат вместе с членами общественного совета осмотрел участок в пятницу, 22 сентября.

«Это мой избирательный округ, и поэтому я заинтересован в том, чтобы здесь появился такой объект. Много лет стояла неухоженная территория, а теперь мы получим обустроенный участок. Надеюсь, что это место станет точкой притяжения для горожан, а в особенности для молодежи, − подчеркнул народный избранник. − К тому же, здесь организуют туалетный модуль, встроенный в амфитеатр. Он предусмотрен и для маломобильных групп. Это важно, что в общественных местах появляются туалетные комплексы для комфорта жителей города».

Кроме того, во время осмотра объекта Максим Слепов обратил внимание на забор, который мешает пешеходам проходить к светофору. Горожане неоднократно жаловались на него, отмечая неудобство и опасность этого участка. «Активно идут работы по формированию тротуара. По заверению подрядчика через две-три недели этот участок откроют, и жители смогут спокойно и безопасно переходить через дорогу», − добавил депутат.

Напоминаем, что сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина обустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Именно за него проголосовали горожане в 2022 и 2023 годах. Благоустройство объекта планируют завершить до конца сентября 2024 года.