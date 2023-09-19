В Сургуте нашли еще один способ переселить театр актера и кукол

Станцию юннатов хотят сносить ради строительства нового «Петрушки». Об этом заявил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов.

«Понимаю важность и социальную остроту данной задачи. Муниципалитет не перестает подавать заявки в рамках госпрограмм. Принято решение о сносе объекта незавершенного строительства – станции юннатов. Ведутся переговоры с теми потенциальными инвесторами, которые готовы рассматривать комплексную застройку в этом районе, включить возведение здания «Петрушки». О результатах говорить пока не готов», – подчеркнул Коновалов.

Напоминаем, что станцию юных натуралистов хотели снести еще в 2021 году, чтобы построить новое здание. В 2022 году эта история получила продолжение. На снос станции направили 15,5 млн рублей.