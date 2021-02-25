Администрация Сургута разработает новый проект станции юннатов, а старое здание пойдет под снос

Стала известна судьба старой станции юннатов в сургутском парке «За Саймой» – древнее здание снесут и построят новое. На данный момент идет процесс по оформлению необходимых документов. Информацию об этом обнародовал заместитель мэра города Владимир Шмидт.

«Мы, с учетом концепции парка и с учетом состояния этого объекта, мы решили его снести. В этом году будет разработана документация на снос, дальше уже создадут новый проект с учетом современных требований», – рассказал замглавы.

Отметим, что реновация парка «За Саймой» – горячая тема, не утихающая последние несколько недель. Ранее, в одном из выпусков «О чем говорят», издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский отметил, что станция юннатов должна стать одним из важных городским проектов, в отрыве от которого нельзя будет определять судьбу зеленой зоны.