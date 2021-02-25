Администрация Сургута разработает новый проект станции юннатов, а старое здание пойдет под снос

Стала известна судьба старой станции юннатов в сургутском парке «За Саймой» – древнее здание снесут и построят новое. На данный момент идет процесс по оформлению необходимых документов. Информацию об этом обнародовал заместитель мэра города Владимир Шмидт.
«Мы, с учетом концепции парка и с учетом состояния этого объекта, мы решили его снести. В этом году будет разработана документация на снос, дальше уже создадут новый проект с учетом современных требований», – рассказал замглавы.
Отметим, что реновация парка «За Саймой» – горячая тема, не утихающая последние несколько недель. Ранее, в одном из выпусков «О чем говорят», издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский отметил, что станция юннатов должна стать одним из важных городским проектов, в отрыве от которого нельзя будет определять судьбу зеленой зоны.
депутат Думы ХМАО-Югры
То, что до настоящего времени он не построен, есть несколько причин,по моему мнению.
Основным я считаю - текущее титульное название не соответствует и не попадает в цели и задачи национальных проектов, реализуемых в стране и округе. Простыми словами кванториум, дом детского творчества давно бы построили за счёт федерального или окружного бюджетов. А пока это только городская "незавершёнка".
Если средства Думой города выделены на новый проект, нужно проанализировать политику в сфере дополнительного образования детей и предусмотреть новое титульное название, не уменьшающее текущий функционал, но и расширяющее его.
Второй момент - исключительное применение разрешённого использования земельного участка. Это ограничивает возможность привлечения инвесторов в этот проект. Можно добавить некоторые иные виды деятельности на земельном участке. Текущий участок объекта после прибавления к нему участков после сноса ветхих домов по руслу Саймы и, прибавив часть участка парка, мог бы по функционалу и решаемым вопросам стать украшением по факту ставшей центральной улицы Университетской.
Третий момент - отсутствие единой позиции городского сообщества о приоритетности данного объекта по отношению к другим в текущем временном отрезке. Возможно это связанно с отсутствием лидера(ов) (из числа общественников, чиновников и/или депутатов) для лоббирования завершения строительства.