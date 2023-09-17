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​На одном из перекрестков Сургута сбили человека

Пешеход попал в аварию на дороге в Сургуте

​На одном из перекрестков Сургута сбили человека
Фото: vk.com/mdps86

Пьяный пешеход стал жертвой ДТП сегодня ночью в Сургуте на перекрестке проспекта Мира и улицы Маяковского.

Как сообщает паблик «Местоположение ДПС Сургут», мужчина, находясь в подпитии, встретился с нарядом ППС, но решил убежать от полиции. В пылу он не заметил, что на перекрестке горит красный свет, и попал прямо под колеса автомобиля «Лада Приора» — ее водитель успел скинуть скорость — но не остановиться.

В результате бегун был сбит и отправлен в больницу. Почему он не захотел общаться с полицейскими, предстоит выяснить.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 188, комментариев: 0
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