В Сургуте пройдет субботник в рамках нацпроекта «Экология»

Сургутян приглашают принять участие в уборке береговой полосы от бытового мусора и древесного хлама. Субботник состоится 15 сентября в 14:00.

Он пройдет в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Подать заявку на участие необходимо до 12 сентября по эл. почте: laskova_aa@admsurgut.ru.

В письме необходимо указать ФИО участника, наименование организации, контактный телефон, количество человек (в случае коллективного или семейного участия). Проконсультироваться по участию в субботнике можно по телефону: 8 (3462) 95-80-27.