Следователи разбираются в деле об избитом водителем такси подростке

Сургутские следователи проверяют информацию об избиении подростка в маршрутке. По информации, которая появилась в СМИ, инцидент произошел 9 сентября: водитель накинулся на 16-летнего юношу во время словесной перепалки. Причиной тому стал неоплаченный проезд. Парень получил травмы.

«Следователями будут установлены объективные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в СК Югры.

Напомним, что в прошлом году в Сургуте уже происходил подобный случай. Водитель автобуса избил ребенка за брошенный в сторону транспорта снежок.