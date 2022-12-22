В Сургуте будут судить водителя автобуса, избившего школьника

Сургутский водитель автобуса, избившего ребенка за снежок, дожидается суда. Об этом сообщили следователи. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Напомним, что инцидент произошел 10 ноября. Дети играли в снежки, кидая их в сторону автобуса. Обвиняемого такое поведение разозлило, хотя его транспорту никаких повреждений нанесено не было. Мужчина остановился, догнал школьника и избил. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил легкий вред здоровью.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела по решению Председателя СК России контролировалось центральным аппаратом ведомства», – сообщили в СКР по Югре.