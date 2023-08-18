В Сургуте спасли подростка, которого нечаянно подстрелил охотник

В Сургуте провели шестичасовую операцию на головном мозге подростка, в которого стреляли. Напомним, что ранее ребенок стал жертвой охотника – мужчина перепутал его с гусем. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Врач-нейрохирург более шести часов извлекал из пораженного органа оружейную дробь. Один из металлических шариков прошел сквозь весь мозг, от лба до затылка, но благодаря невероятному везению миновал все жизненно важные центры. Доктору удалось безопасно удалить инородные предметы.

«По данному случаю консультировались с Научно-исследовательским центром неотложной детской хирургии и травматологии. Его специалисты отметили, что операция выполнена безупречно. В реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением подросток провел пять дней. За это время его состояние улучшилось, сознание восстановилось», – подчеркнул глава депздрава.

Сегодня пациент продолжает лечиться и восстанавливаться в детском нейрохирургическом отделении. В ближайшее время врачи не планируют его выписывать: впереди курс реабилитации и контрольное обследование.