В Березовском районе охотник выстрелил из ружья в подростка, приняв его за гуся

В Березовском районе ХМАО охотник выстрелил из ружья в 15-летнего подростка, приняв его за утку. Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«По предварительным данным, 8 августа 2023 года, в вечернее время, местный житель находился на реке Северная Сосьва вблизи деревни Кимкьясуй. Через некоторое время мужчина увидел плавающих у берега гусей, он произвел выстрел из охотничьего ружья. Однако по ошибке выстрелил в 15-летнего подростка», - говорится в сообщении.

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Мальчику сделали операцию, сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. «Состояние тяжелое, стабильное. Дышит самостоятельно. Помощь оказывается в полном объеме», - сообщили «Вестнику» в пресс-службе Сургутской травматологической больницы.