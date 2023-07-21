Сургутяне отметят столетие российского волейбола

В Сургуте 28 и 29 июля пройдет городской турнир по пляжному волейболу, приуроченный к 100-летию отечественного волейбола. Мероприятие организовано при поддержке Молодежной палаты при Думе города VII созыва.

Игры будут проводить по трем категориям:

- м + м (двое мужчин старше 18 лет);

- м + ж (мужчина и женщина старше 18 лет);

- двое молодых людей (до 18 лет), пол не имеет значения.

Количество команд, которые смогут заявиться на участие, ограничено. Заявки необходимо направлять на адрес электронной почты mp_7surgut@mail.ru в срок до 26.07.2023.

По всем вопросам просьба обращаться к заместителю председателя Молодежной палаты Д.М. Негру по телефону 8 (982) 595-27-62 или в Telegram. Участие бесплатное.