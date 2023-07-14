23% опрошенных сургутян считают, что знакомиться с противоположным полом лучше в интернете и на работе

14% сургутян убеждены, что лучше всего сейчас знакомиться в соцсетях, а 9% считают, что искать партнера лучше на работе. Об этом сообщают специалисты сервиса SuperJob, в опросе которого приняли участие представители экономически активного населения из города.

«Знакомиться можно «да где угодно», ответили 6%. Знакомства на улице поддержали 5% опрошенных, на отдыхе — 4%, в компании друзей — 3%. По 2% высказались за знакомства в кафе, в гостях, в общественных местах и в библиотеках, по 1% — в университетах или колледжах, в парках и клубах. Еще 15% назвали другие популярные места: банки, музеи, спортзалы, театры и прочее», – указывают специалисты сервиса.

Уход Tinder из России не повлиял на представления жителей Сургута о лучших местах для знакомств с противоположным полом.