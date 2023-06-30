Популярный сервис для знакомств полностью перестал работать для россиян

Компания Match Group полностью ограничила доступ для россиян к Tinder. До 30 июня функционал приложения оставался прежним, хотя еще в прошлом году россияне потеряли возможность оплачивать подписку, позволяющую скрыть рекламу и смотреть полученные лайки.

Впрочем, судя по комментариям в сети, большинство пользователей не расстроены уходом приложения. Оно давно заслужило неоднозначную репутацию. Во-первых, как и все сервисы, оно нацелено удерживать клиентов как можно дольше. Поэтому многие потенциально подходящие анкеты не высвечиваются в ленте. Во-вторых, из-за изобилия фейков и «мертвых» профилей ответного свайпа вправо можно попросту не дождаться.