Следователи Сургута устанавливают обстоятельства убийства в районе дачных участков

В Сургуте расследуется убийство 57-летнего мужчины, произошедшее в лесном массиве напротив 4-й улицы ПСК 6 «Геологоразведчиков» в районе дачных участков. Его тело было обнаружено 26 июня с признаками насильственной смерти − ножевыми ранениями в области шеи, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«Несмотря на неочевидность совершенного преступления, следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции удалось установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 37-летний житель иностранного государства, который после совершения преступления уехал в Тюменскую область на попутном автотранспорте, где был задержан сотрудниками ГИБДД при проверке документов», − рассказали в ведомстве.

По версии следствия, преступление было совершено 23 июня. Все обстоятельства и мотивы убийства в настоящее время устанавливаются. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.