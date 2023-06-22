Сургутянин погиб в ДТП: автомобиль влетел в городской автобус

Утром в четверг, 22 июня, на улице Сосновая в Сургуте в ДТП погиб человек. Автомобиль Лада влетел в городской автобус, сообщает УГИБДД ХМАО.

«Водитель, управляя транспортным средством «Лада Калина», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с попутно движущимся впереди автомобилем «Шевроле Лачетти», отчего произошло опрокидывание «Лады», которая от удара отбросило на движущийся во встречном направлении автобус. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе Государственной инспекции Югры.

Также есть информация, что в аварии пострадал пассажир автобуса. По словам очевидцев, Лада ехала с большой скоростью.