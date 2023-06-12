В микрорайонах ж/д и ПИКС Сургута спилят несколько деревьев

Сразу несколько тополей, берез, а также ивы и березы придется спилить в микрорайонах ж/д и ПИКС: об этом сообщила администрация Сургута, объяснив, почему это необходимо.

«При выполнении ремонтных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Привокзальная при уширении проезжей части под снос попадают деревья — тополь дрожащий, береза бородавчатая и кустарник — рябина обыкновенная, ива козья. Все они попадают в полотно будущей проезжей части, поэтому кустарник будет пересажен, а оставшиеся деревья (по большей части больные) будут спилены», — сообщает пресс-служба мэрии. Чиновники просят горожан с пониманием отнестись к вынужденным работам дорожников с зелеными насаждениями.