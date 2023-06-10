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В Сургуте проведут второй этап противоклещевой обработки

Власти Сургута рассказали, какие территории обработают от клещей

В Сургуте проведут второй этап противоклещевой обработки
Фото: администрация Сургута

Второй этап противоклещевых обработок пройдет на территориях Сургута 16 июня и с 19 по 23 июня. Сроки могут быть смещены из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, рекомендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), кладбища. Обращаем Ваше внимание, что сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней после проведения обработки», – говорится в сообщении.

Противоклещевая обработка пройдет на 73 участках Сургута:

  • МАУ «Городской парк культуры и отдыха»
  • МБУ ИКЦ «Старый Сургут»
  • Закрытое кладбище по ул. Энергетиков
  • Закрытое кладбище «Саймовское»
  • Закрытое кладбище «Черномысовское»
  • Кладбище «Чернореченское», 1-2 этапы
  • Слева от дороги «Аэропорт- Сургут»
  • «Расширение городского кладбища III очередь, кварталы захоронений № 15, 16, «Н.В.», «Л.1»
  • Новое кладбище «Чернореченское - 2» в городе Сургуте I пусковой комплекс, 1,2,3,4 этапы
  • Парк «За Саймой» и «Ботанический сад»
  • Парк «Кедровый Лог»
  • Сквер «Центральный»
  • Объект «Сквер энергетиков имени Губачева В.Г.»
  • Сквер «Старожилов»
  • Земельный участок под сквер, прилегающий к территории муниципального казенного учреждения «Дворец Торжеств» (2-й участок)
  • Сквер «Мемориал Славы»
  • Объект «Площадь Советов»
  • Объект «Городской сквер в микрорайоне 23» (Сквер «Геологов-Первопроходцев»)
  • Парк «Геологов» (по улице Мелик-Карамова)
  • Сквер «Дружбы народов»
  • Сквер «Аллея славы»
  • Сквер «Молодежный»
  • Сквер «Детства»
  • Сквер «Памяти Чернобыльцев»
  • Сквер «Речников»
  • Сквер по проезду Первопроходцев, 25
  • Сквер по улице Федорова
  • Сквер в 32 микрорайоне
  • Сквер в 20А микрорайоне
  • Сквер в 31 микрорайоне города Сургута
  • Объект «Берегоукрепление от пассажирского вокзала до речного порта в городе Сургуте» (1 очередь строительства), (2 очередь строительства) («Набережная Олега Марчука» (1-я очередь строительства, 2-я очередь строительства)
  • Земельный участок под сквер в 8 микрорайоне
  • Сквер по улице 30 лет Победы
  • Земельный участок в береговой зоне водохранилища реки Сайма
  • Земельный участок под сквер в микрорайоне Железнодорожников
  • г. Сургут, микрорайон Железнодорожников, ул. Привокзальная, 6
  • Земельный участок под сквер в микрорайоне Железнодорожников
  • Сквер в «5А» микрорайоне
  • Земельный участок под сквер в микрорайоне Железнодорожников по ул. Толстого
  • Сквер им. Игоря Киртбая
  • Сквер в 27 микрорайоне
  • Земельный участок под парк в 43 микрорайоне
  • Сквер по улице Магистральной
  • Сквер в микрорайоне 13 А, улица Профсоюзов (от улицы Профсоюзов до бульвара Писателей)
  • Земельный участок под сквер в 24 микрорайоне
  • Земельный участок для размещения и обустройства сквера по адресу микрорайон Железнодорожников, улица Мечникова
  • Сквер в микрорайоне 11 Б (улица Чехова)
  • Земельный участок под сквер в микрорайоне 11Б (улица Профсоюзов)
  • Земельный участок под сквер в микрорайоне Железнодорожников по улице Грибоедова
  • Земельный участок под сквер в микрорайоне 14 по улице Студенческой в районе жилого дома № 12
  • Земельный участок под сквер за административным зданием по улице Восход, 4
  • Сквер «Аллея газовиков»
  • Земельный участок под сквер, прилегающий к территории муниципального казенного учреждения «Дворец Торжеств» (1-й участок)
  • Земельный участок под парк в микрорайоне № 37
  • Парк в микрорайоне 38 города Сургута
  • Земельный участок под парк в микрорайоне № 42
  • Пешеходная аллея в 45 микрорайоне
  • Парк в 45 микрорайоне г. Сургута, 1-ая очередь строительства
  • Парк в микрорайоне 40
  • Земельный участок под обустройство парка в районе речного вокзала
  • Сквер «Исторический парк «Россия - Моя история»
  • Земельный участок под сквер в 23А микрорайоне (РМИ 2-я очередь)
  • Сквер «Театральный»
  • Главная площадь города Сургута
  • Кварталы № 94, 95, 96 (в районе СНТ 60 «Рассвет» и СНТ «Чистые пруды»)
  • Кварталы № 69, 55 (от СТ № 20 «Магистраль» до СНТ № 35 «Дзержинец»)
  • Квартал № 2 (в районе СПК № 34 «Авиатор» и п. Таежный)
  • Квартал № 112 (с западной стороны п. Снежный)
  • Кварталы № 113, 114 (с северной и южной стороны п. Снежный)
  • Квартал № 56 (с южной стороны Аэропорта)
  • Кварталы № 45, 57 (в районе СОК № 42 «Ягодное» и СПК «Сириус»)
  • Кварталы № 47, 58, 74 (в районе СТ «Лайнер» и п. Лесной)
  • Парк в 36 квартале города Сургута
  • Земельный участок, расположенный в 13А микрорайоне

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10 июня в 12:35, просмотров: 593, комментариев: 0
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