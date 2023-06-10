Власти Сургута рассказали, какие территории обработают от клещей

Второй этап противоклещевых обработок пройдет на территориях Сургута 16 июня и с 19 по 23 июня. Сроки могут быть смещены из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, рекомендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), кладбища. Обращаем Ваше внимание, что сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней после проведения обработки», – говорится в сообщении.

Противоклещевая обработка пройдет на 73 участках Сургута: