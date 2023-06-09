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Пенсионерка из Сургута целый месяц переводила мошенникам три миллиона рублей

Жительницу Сургута обманули лжесотрудники Центробанка: она потеряла миллионы

Пенсионерка из Сургута целый месяц переводила мошенникам три миллиона рублей
Фото: pexels

Пенсионерка из Сургута перевела аферистам более трех миллионов, желая спасти свои сбережения. В конце апреля 74-летней женщине поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей Центробанка России. Она пояснила, что у горожанки пытаются списать деньги со счета и повесить на нее кредит.

Для предотвращения данных операций, она убедила заявительницу оформить кредиты, пообещав, что впоследствии они аннулируются. Кроме того, злоумышленница напугала сургутянку уголовной ответственностью за разглашение данного разговора третьим лицам.

Пенсионерка оформила три кредита в банках на сумму 3 200 000 рублей, а затем в течение месяца переводила средства аферистам. Стоит отметить, что сотрудники банковских структур предупреждали потерпевшую о подобного рода действий мошенников, но она обманывала их, что берет деньги на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Полицейскими проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления», – сообщили в УМВД Сургута.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 184, комментариев: 0
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