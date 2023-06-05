Повышенный класс пожарной опасности установлен в сургутских лесах с 5 июня

В городских лесах Сургута с 5 июня установлен повышенный класс пожарной опасности. Местных жителей просят соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах.
В управлении по делам ГО и ЧС администрации Сургута напомнили основные правила, которые сейчас необходимо соблюдать:
- не сжигать мусор и сухую траву
- не применять открытый огонь
- не разводить костры
- не проводить пожароопасные работы
- не использовать мангалы (за исключением объектов общепита).
По данным на утро 5 июня, в округе тушат 2 ландшафтных и 20 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составляет 5 409 гектаров. На территории Сургута пожаров не зафиксировано.
При обнаружении лесного пожара следует немедленно обратиться в ЕДДС по телефону 112.